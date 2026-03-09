(Foto/video) bačen eksploziv u blizini kuće gradonačelnika Haos u Njujorku: Uhapšena dvojica mladića

Policija istražuje njihove moguće veze sa ekstremističkom organizacijom Islamska država, s obzirom da su oba boravila u inostranstvu, uključujući Tursku i Saudijsku Arabiju Osumnjičeni su priznali da su pratili propagandu Islamske države i bacili bombu zbog uvrede njihove religije od strane protivničkih demonstranata Dvojica mladića uhapšena su danas nakon što su tokom protesta u blizini rezidencije gradonačelnika Njujorka bacila improvizovanu eksplozivnu napravu