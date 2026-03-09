Temperatura ide i preko 20 stepeni, a tačno ovog dana sve se menja! Čubrilo objavio prognozu za mart, evo za kada i gde najavljuje kišu, čak i sneg

Do 15. marta biće stabilno i suvo vreme sa temperaturama i preko 20 stepeni Od 16. marta prognozira se pogoršanje vremena, zahlađenje i padavine Do oko 15. marta vreme će biti stabilno i suvo, a sve je više signala da od sredine meseca sledi promena sinoptike koja bi nas uvela u znatno nestabilniji i hladniji drugi deo mesec, najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo. Prema njegovoj prognozi, ovih dana temperatura raste i preko 20 stepeni, a samo jedne noći do