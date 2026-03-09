Ko je Ekrem Imamoglu, Erdoganov glavni politički rival, kome se sudi zbog korupcije

Ekrem Imamoglu, jedan od najpopularnijih turskih političara, trebalo bi 9. marta da se pojavi pred sudom kao prvooptuženi u slučaju velike korupcije, za koji opozicija kaže da je politički motivisan.

Gradonačelnik Istanbula je predsednički kandidat opozicione Republikanske narodne partije (CHP) i smatra se glavnim političkim rivalom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu. On je u pritvoru od marta 2025. godine zbog sumnji na korupciju. Imamoglu i njegova stranka negiraju bilo kakva krivična dela i optužuju predsednika i njegove saveznike da su pokrenuli represivne mere kao odgovor na pad Erdoganove popularnosti. Tužioci su za Imamoglua tražili kaznu od 2.430