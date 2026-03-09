"Tek ćemo videti prave posledice ovog sukoba, uključujući i nas": Rakić i Marinković o konfliktu u Iranu

Na današnji dan 1991. godine, Trg republike bio je mesto prvih masovnijih protesta protiv vlasti Slobodana Miloševića, koje je organizovao Srpski pokret obnove (SPO).

Ovim događajem započela su ulična okupljanja opozicije u Srbiji, na koja je režim odgovorio primenom sile. Demonstracije su se održale pod parolom "Miting protiv petokrake". Na Trg republike, okupilo se približno 100.000 ljudi, uprkos tome što je policija blokirala prilaze Beogradu. Okupljanje je predstavljalo otvorenu pobunu protiv režima i tadašnje uređivačke politike državne televizije, koja je prvi put dobila nadimak "TV Bastilja". Spojno-politički analitičar