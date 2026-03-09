Vučić za Zidojče cajtung: Iz Rusije pretili prekidom gasa, ali Srbija nije ničija marioneta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Zidojče cajtung da su u svetlu dešavanja u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) odnosi sa Rusijom zahladneli.

Kako prenosi Dojče vele, Vučić je rekao da su tokom pregovora o vlasničkoj strukturi u NIS iz Rusije stizale pretnje prekidom isporuke gasa, dok su ga ruski mediji "napadali oštrije nego mnoge zapadne lidere". "Tradicionalno smo imali dobre i prijateljske odnose, ali sada sam jednostavno morao da zaštitim nacionalne interese Srbije. Nismo ničije marionete", rekao je Vučić za nemački list. On je potvrdio i da je deo municije proizvedene u Srbiji preko posrednika