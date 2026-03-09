Državljanin BiH zadržan u Podgorici zbog nedozvoljenog nošenja oružja: Tokom saobraćajne kontrole zatečen sa ilegalnim oružjem u blindiranom vozilu

Kurir pre 52 minuta  |  RTCG
Državljanin BiH zadržan u Podgorici zbog nedozvoljenog nošenja oružja: Tokom saobraćajne kontrole zatečen sa ilegalnim oružjem…

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata za L.B., državljanina Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da je kao suvozač u blindiranom vozilu nosio pištolj sa 15 metaka bez dozvole, pri čemu je oružje imalo izbrušen fabrički broj.

Saopštenje tužilaštva o zadržavanju L.B. došlo je nakon što je objavljeno da je ranjen Podgoričanin Radosav Stanišić. "Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata lica L.B., državljanina Bosne i Hercegovine, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno nošenje i držanje oružja i eksplozivnih materija", navodi se u saopštenju. Osumnjičeni je, tokom saobraćajne kontrole u Podgorici, zatečen sa ilegalnim oružjem u
