Evo da li će Jakov Jozinović otkazati rasprodat koncert u Spensu: Branitelji traže da ne izađe pred publiku, menadžment doneo odluku

Kurir pre 11 minuta
Evo da li će Jakov Jozinović otkazati rasprodat koncert u Spensu: Branitelji traže da ne izađe pred publiku, menadžment doneo…

Nakon izbijanja skandala jer je Toni Cetinski otkazao koncert u novosadskom "Spensu" strasti se ne smiruju.

On je rešio da ne zapeva pred publikom za Dan žena nakon što su to tražili branitelji navodeći da je Spens za vreme ratnih devedesetih bio logor. Takođe, branitelji su tražili i od mladog pevača Jakova Jozinovića da ne nastupi u istoj dvorani u subotu, 14. marta. Kako saznajemo, koncert Jakova Jozinovića u hali Spens, koji je rasprodat, biće održan. Kako navodi naš izvor, nema govora o otkazivanju koncerta, a Jakov se veoma raduje druženju sa publikom kako u Novom
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

SPENS je bio utočište za prognane krajiške Srbe, a ne logor za Hrvate

SPENS je bio utočište za prognane krajiške Srbe, a ne logor za Hrvate

Sputnik pre 11 minuta
Linta: Cetinski izneo netačne tvrdnje, SPENS nikada nije bio logor za Hrvate

Linta: Cetinski izneo netačne tvrdnje, SPENS nikada nije bio logor za Hrvate

RTV pre 16 minuta
Doneta odluka: Evo da li će Jakov Jozinović otkazati koncert u Spensu nakon skandala sa Tonijem Cetinskim

Doneta odluka: Evo da li će Jakov Jozinović otkazati koncert u Spensu nakon skandala sa Tonijem Cetinskim

Blic pre 51 minuta
Evo da li će Jakov Jozinović otkazati koncert u Spensu: posle skandala Tonija Cetinskog doneo odluku

Evo da li će Jakov Jozinović otkazati koncert u Spensu: posle skandala Tonija Cetinskog doneo odluku

Mondo pre 36 minuta
Evo da li će Jakov Jozinović otkazati koncert u Spensu nakon skandala sa Tonijem Cetinskim

Evo da li će Jakov Jozinović otkazati koncert u Spensu nakon skandala sa Tonijem Cetinskim

B92 pre 36 minuta
"Zgrnuli ste toliko novca u Srbiji": Fanovi besni na Cetinskog, komentari ne prestaju

"Zgrnuli ste toliko novca u Srbiji": Fanovi besni na Cetinskog, komentari ne prestaju

B92 pre 52 minuta
Sada spens naziva logorom, a evo koliko je puta nastupao u ovoj dvorani: Toni Cetinski nekoliko sati pred koncert publiku…

Sada spens naziva logorom, a evo koliko je puta nastupao u ovoj dvorani: Toni Cetinski nekoliko sati pred koncert publiku ostavio na cedilu, izgovorom demantovao sebe

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Toni CetinskiNovi Sadkoncertjakov jozinovic

Zabava, najnovije vesti »

Vanja Bulić dobio unuka: Porodila se supruga njegovog sina Ognjena, par izabrao staro srpsko ime za naslednika

Vanja Bulić dobio unuka: Porodila se supruga njegovog sina Ognjena, par izabrao staro srpsko ime za naslednika

Blic pre 11 minuta
SPENS je bio utočište za prognane krajiške Srbe, a ne logor za Hrvate

SPENS je bio utočište za prognane krajiške Srbe, a ne logor za Hrvate

Sputnik pre 11 minuta
Čokolada se pojede, ali knjiga ostaje

Čokolada se pojede, ali knjiga ostaje

Buro pre 11 minuta
"Ona je zaboravila da je bila ljubavnica" Marko Gačić odgovorio kumi Tamari Milutinović: Uništila je brak kompozitoru

"Ona je zaboravila da je bila ljubavnica" Marko Gačić odgovorio kumi Tamari Milutinović: Uništila je brak kompozitoru

Kurir pre 1 minut
Ove stvari niste znali o Iranu: Nije samo zemlja nafte, tamo su izumi moćniji od kraljeva i carstava

Ove stvari niste znali o Iranu: Nije samo zemlja nafte, tamo su izumi moćniji od kraljeva i carstava

Kurir pre 1 minut