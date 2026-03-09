Evo da li će Jakov Jozinović otkazati rasprodat koncert u Spensu: Branitelji traže da ne izađe pred publiku, menadžment doneo odluku

Nakon izbijanja skandala jer je Toni Cetinski otkazao koncert u novosadskom "Spensu" strasti se ne smiruju.

On je rešio da ne zapeva pred publikom za Dan žena nakon što su to tražili branitelji navodeći da je Spens za vreme ratnih devedesetih bio logor. Takođe, branitelji su tražili i od mladog pevača Jakova Jozinovića da ne nastupi u istoj dvorani u subotu, 14. marta. Kako saznajemo, koncert Jakova Jozinovića u hali Spens, koji je rasprodat, biće održan. Kako navodi naš izvor, nema govora o otkazivanju koncerta, a Jakov se veoma raduje druženju sa publikom kako u Novom