Putin šokirao Evropu usred rata na Bliskom istoku: Ponudio pomoć pod jednim uslovom

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin komentarisao je energersku krizu u svetu zbog rata na Bliskom istoku, prenosi " Skaj Njuz".

On smatra da bi Ormuski moreuz, kroz koji prolazi svakodnevno oko 20 odsto svetskog transporta nafte, uskoro mogao da bude skroz zatvoren. Iranska vojska je u utorak 3. marta prvo saopštila da je Ormuski moreuz u potpunosti zatvoren. Pretili su tada da će zapaliti svaki brod koji se uopšte približi moreuzu, a onda su u petak 6. marta naveli da je moreuz ipak otvoren za sve osim izraelske i američke brodove. "Transport nafte kroz Ormuski moreuz bi u potpunosti mogao