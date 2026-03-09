Putin šokirao Evropu usred rata na Bliskom istoku: Ponudio pomoć pod jednim uslovom

Mondo pre 48 minuta  |  Aleksandar Blagić
Putin šokirao Evropu usred rata na Bliskom istoku: Ponudio pomoć pod jednim uslovom

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin komentarisao je energersku krizu u svetu zbog rata na Bliskom istoku, prenosi " Skaj Njuz".

On smatra da bi Ormuski moreuz, kroz koji prolazi svakodnevno oko 20 odsto svetskog transporta nafte, uskoro mogao da bude skroz zatvoren. Iranska vojska je u utorak 3. marta prvo saopštila da je Ormuski moreuz u potpunosti zatvoren. Pretili su tada da će zapaliti svaki brod koji se uopšte približi moreuzu, a onda su u petak 6. marta naveli da je moreuz ipak otvoren za sve osim izraelske i američke brodove. "Transport nafte kroz Ormuski moreuz bi u potpunosti mogao
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Balkanski tanker je uspeo u ratnim uslovima da prođe kroz Ormuski moreuz! Stotine brodova čeka, ali ne i ovaj! (foto)

Balkanski tanker je uspeo u ratnim uslovima da prođe kroz Ormuski moreuz! Stotine brodova čeka, ali ne i ovaj! (foto)

Kurir pre 9 minuta
Cene nafte opet sto dolara po barelu

Cene nafte opet sto dolara po barelu

Politika pre 4 minuta
Rat na Bliskom istoku podiže cenu kerozina: Avionske karte rastu, akcije avio-kompanija padaju

Rat na Bliskom istoku podiže cenu kerozina: Avionske karte rastu, akcije avio-kompanija padaju

Aero.rs pre 34 minuta
Grčki tanker sa saudijskom naftom prošao kroz Ormuski moreuz

Grčki tanker sa saudijskom naftom prošao kroz Ormuski moreuz

Politika pre 1 sat
Američke akcije u padu

Američke akcije u padu

Politika pre 54 minuta
G7: Spremni smo da uvedemo "nužne mere" zbog snabdevanja energijom

G7: Spremni smo da uvedemo "nužne mere" zbog snabdevanja energijom

Insajder pre 2 sata
Putin upozorava: Pad isporuka gasa sa Bliskog istoka osetiće ceo svet

Putin upozorava: Pad isporuka gasa sa Bliskog istoka osetiće ceo svet

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBliski Istoknafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Brza reakcija regiona zbog blokade Ormuskog moreuza: Srbija zabranila izvoz, Hrvatska ograničava cene, u Crnoj Gori zastoj u…

Brza reakcija regiona zbog blokade Ormuskog moreuza: Srbija zabranila izvoz, Hrvatska ograničava cene, u Crnoj Gori zastoj u snabdevanju derivata

Insajder pre 8 minuta
Eskalacija sukoba u Iranu utiče na globalna tržišta i planove za Bliski istok

Eskalacija sukoba u Iranu utiče na globalna tržišta i planove za Bliski istok

Naslovi.ai pre 13 minuta
Finansijski stručnjak: Nadam se da Srbija ima rezerve nafte - geopolitika zavlači ruke u naše novčanike

Finansijski stručnjak: Nadam se da Srbija ima rezerve nafte - geopolitika zavlači ruke u naše novčanike

N1 Info pre 9 minuta
(BLOG) NATO oborio iransku raketu iznad Turske: Od početka rata poginulo više od 1.700 ljudi

(BLOG) NATO oborio iransku raketu iznad Turske: Od početka rata poginulo više od 1.700 ljudi

N1 Info pre 19 minuta
Zlato ide na 10.000 dolara? Dok svet strahuje od rata u Iranu, stručnjaci za "Blic Biznis" otkrivaju: "Ovo više nije samo…

Zlato ide na 10.000 dolara? Dok svet strahuje od rata u Iranu, stručnjaci za "Blic Biznis" otkrivaju: "Ovo više nije samo zaštita od inflacije, već strateški štit"

Blic pre 4 minuta