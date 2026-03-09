Dačić podelio sliku s Kemalom Montenom uz poruku - "vratio sam se, živote"

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se na Instagramu, prvi put nakon što je 25. februara primljen u Kliničko bolnički centar zbog obostrane upale pluća. "Vratio sam se u život.

Još sam u bolnici, ali konzilijum koji je formirao ministar Lončar mi je najavio da bih ovih dana trebalo da izađem i lečenje nastavim u kućnim uslovima. Taj crni dan mi je jasno ukazao šta i ko bi trebalo da budu moji prioriteti. Dan u kojem sam usnuo na odlasku iz života, pet dana bez svesti na ivici između života i smrti, i mog ponovnog buđenja na dan rođenja moga pokojnog oca Desimira, 2. marta", piše Dačić. A post shared by Ivica Dačić (@ivica.dacic.rs)