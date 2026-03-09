Šta imenovanje Hamneija znači za Iran

Kada su milioni Iranaca preplavili ulice 1979. godine kako bi okončali vladavinu bivšeg šaha, činilo se da je njihova revolucija stala na put praksi prenošenja vlasti sa oca na sina.

Ipak, biće da nije tako. Mojtaba Hamnei, drugi sin bivšeg vrhovnog vođe Ali Hamneija, uzdignut je na položaj koji je njegov otac držao skoro četiri decenije do svoje smrti u američko-izraelskim vazdušnim napadima, piše CNN. Mojtaba preuzima vođstvo nakon gubitka cele porodice Mojtaba se sada nalazi na čelu sistema koji je znatno oslabljen nakon što je Skupština stručnjaka od 88 članova učinila ono čemu su se mnogi Iranci nadali da se nikada neće dogoditi,