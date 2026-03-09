Lekorni: Rat na Bliskom istoku ne može poslužiti kao izgovor za prekomerno povećanje cena na pumpama

NIN pre 12 minuta  |  Beta
Lekorni: Rat na Bliskom istoku ne može poslužiti kao izgovor za prekomerno povećanje cena na pumpama
Francuski premijer Sebastijen Lekorni (Sebastien Lecornu) pozvao je na povećanu kontrolu kako bi se sprečio prekomerni rast cena goriva povezan sa izraelsko-američkom ofanzivom protiv Irana i njenim posledicama. "Rat na Bliskom istoku ne može poslužiti kao izgovor za prekomerno povećanje cena na pumpama", napisao je Sebastijen Lekorni na platformi Iks. Na njegov zahtev, Generalni direktorat za politiku konkurencije, potrošačke poslove i kontrolu od prevara će od
