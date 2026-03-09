Tijen pobedio Šeltona za plasman u osminu finala Mastersa u Indijan Velsu

RTS pre 33 minuta
Američki teniser Lerner Tijen plasirao se u osminu finala Mastersa u Indijan Velsu, pošto je u trećem kolu pobedio sunarodnika Bena Šeltona 7:6 (7:3), 4:6, 6:3. Tijen, koji je trenutno 27. teniser sveta, priredio je svojevrsno iznenađenje nadigravši Šeltona, trenutno osmog igrača na listi za dva sata i 11 minuta igre.

Ovo je bio drugi međusobni duel dvojice američkih tenisera, a drugi trijumf Tijena, koji će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Čeha Jakuba Menšika i Alehandra Davidoviča Fokine. Plasman u osminu finala ranije večeras je izborio i Nemac Aleksandar Zverev, koji je pobedio Amerikanca Brendona Nakašimu 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Zverev će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Italijana Flavija Kobolija i Amerikanca Frensisa Tijafoa. U osminu
