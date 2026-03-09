Rat u Iranu izbrisao šest biliona dolara sa berzi, tržišta strahuju od stagflacije

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
Rat u Iranu izbrisao šest biliona dolara sa berzi, tržišta strahuju od stagflacije

TEHERAN - Globalna finansijska tržišta danas su pod pritiskom nakon što je eskalacija rata u Iranu izbrisala oko šest biliona dolara tržišne vrednosti svetskih akcija, dok investitori sve više strahuju od stagflacionog šoka usled rasta cena energenata i usporavanja privrede.

Tržišta su snažno reagovala na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je cena nafte od 100 dolara po barelu "mala cena za bezbednost i mir", prenosi Blumberg. Cena sirove nafte Brent je danas skočila do 29 odsto, što je najveći skok u toku jednog dana za skoro šest godina, tako da se približila nivou od 120 dolara po barelu. Napadi na energetsku infrastrukturu Irana povećavaju rizik od dugotrajnog poremećaja u snabdevanju naftom, a investitori u strahu od
