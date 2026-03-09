Vučić za Zidojče cajtung: Srbija ozbiljno želi da se pridruži EU, nismo ničije marionete

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ozbiljno želi da se pridruži EU i da intenzivira napore u tom pravcu, kao i da će uskoro da se vide rezultati.

Vučić je u intervjuu za nemački list Zidojče cajtung rekao da se u narednih nekoliko dana očekuju preporuke Evropske unije, kao i da će Srbija sve preporuke prihvatiti. "Međutim, ne verujem da ćemo uskoro moći da postanemo punopravni član Evropske unije. Zato se ja, zajedno sa Edijem Ramom, premijerom Albanije, zalažem za Evropu različitih brzina. Verujem u zajedničko tržište, u Evropu bez granica. Ako bismo mogli politički i ekonomski da postanemo deo EU na ovaj