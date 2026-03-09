Poznato kad Đoković ponovo izlazi na teren u Indijan Velsu

Novak Đoković, najbolji teniser sveta svih vremena, igraće u ponedeljak od 19 časova po centralnoevropskom vremenu protiv Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Mastersa u Indijan Velsu, saopštili su organizatori.

Dueli Đokovića i Kovačevića planiran je kao prvi meč dana na centralnom terenu. Novak je treći teniser sveta, dok se Kovačević nalazi na 72. mestu ATP liste. Srpski i američki teniser odigrali su do sada samo jedan međusobni duel u karijeri i to 2023. godine na Rolan Garosu, a slavio je Đoković 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Pobednik duela između Đokovića i Kovačevića igraće u osmini finala protiv boljeg iz meča između Argentinca Fransiska Serundola i Britanca Džeka