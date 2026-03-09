Poznato kad Đoković ponovo izlazi na teren u Indijan Velsu

Sputnik pre 37 minuta
Poznato kad Đoković ponovo izlazi na teren u Indijan Velsu

Novak Đoković, najbolji teniser sveta svih vremena, igraće u ponedeljak od 19 časova po centralnoevropskom vremenu protiv Amerikanca srpskog porekla Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Mastersa u Indijan Velsu, saopštili su organizatori.

Dueli Đokovića i Kovačevića planiran je kao prvi meč dana na centralnom terenu. Novak je treći teniser sveta, dok se Kovačević nalazi na 72. mestu ATP liste. Srpski i američki teniser odigrali su do sada samo jedan međusobni duel u karijeri i to 2023. godine na Rolan Garosu, a slavio je Đoković 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Pobednik duela između Đokovića i Kovačevića igraće u osmini finala protiv boljeg iz meča između Argentinca Fransiska Serundola i Britanca Džeka
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Đoković protiv Kovačevića za osminu finala Indijan Velsa

Đoković protiv Kovačevića za osminu finala Indijan Velsa

RTV pre 17 minuta
Đokovićev trening u Indijan Velsu prekinut! Arina Sabalenka upala na teren: Sve je u trenutku stalo, o Novakovoj reakciji…

Đokovićev trening u Indijan Velsu prekinut! Arina Sabalenka upala na teren: Sve je u trenutku stalo, o Novakovoj reakciji bruji planeta! (video)

Kurir pre 27 minuta
Kladionice su jasne: Novak Đoković je apsolutni favorit protiv Aleksandra Kovačevića!

Kladionice su jasne: Novak Đoković je apsolutni favorit protiv Aleksandra Kovačevića!

Kurir pre 32 minuta
Šok i dva Amerikanca manje u jednom danu na Indijan Velsu

Šok i dva Amerikanca manje u jednom danu na Indijan Velsu

Sputnik pre 12 minuta
Đoković od 19.00 časova igra protiv Kovačevića u Indijan Velsu

Đoković od 19.00 časova igra protiv Kovačevića u Indijan Velsu

Euronews pre 22 minuta
Siner poput oluje VIDEO

Siner poput oluje VIDEO

B92 pre 7 minuta
Iznenađenje u Indijan Velsu! Ispao jedan od glavnih favorita

Iznenađenje u Indijan Velsu! Ispao jedan od glavnih favorita

Večernje novosti pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisRolan GarosATPATP listaIndijan Velssport

Sport, najnovije vesti »

Gof pokušala da igra sa povređenom rukom pa predala meč na Indijan Velsu

Gof pokušala da igra sa povređenom rukom pa predala meč na Indijan Velsu

RTS pre 37 minuta
Đoković protiv Kovačevića za osminu finala Indijan Velsa

Đoković protiv Kovačevića za osminu finala Indijan Velsa

RTV pre 17 minuta
Luka Dončić predvodio Lejkerse do nove pobede u NBA ligi

Luka Dončić predvodio Lejkerse do nove pobede u NBA ligi

Danas pre 27 minuta
Dončić srušio Njujork, Toronto konačno bolji od Dalasa (VIDEO)

Dončić srušio Njujork, Toronto konačno bolji od Dalasa (VIDEO)

RTV pre 17 minuta
„Puna hala, a aplauzi Partizanu“: Trener Bosne iskritikovao svoje igrače zbog nezalaganja!

„Puna hala, a aplauzi Partizanu“: Trener Bosne iskritikovao svoje igrače zbog nezalaganja!

Hot sport pre 2 minuta