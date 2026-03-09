Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Avion Er Srbije za Rijad je upravo poleteo, a kojim bi iz tog grada u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović. Sletanje u Rijad se očekuje u 11 časova po našem vremenu a povratak u Beograd oko 19.30. Pored ovog leta MSP je organizovao danas jos jedan let, u 7.30 koji će prevesti oko 150 putnika. (Telegraf.rs/Tanjug)