Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Telegraf pre 24 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika
Avion Er Srbije za Rijad je upravo poleteo, a kojim bi iz tog grada u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović. Sletanje u Rijad se očekuje u 11 časova po našem vremenu a povratak u Beograd oko 19.30. Pored ovog leta MSP je organizovao danas jos jedan let, u 7.30 koji će prevesti oko 150 putnika. (Telegraf.rs/Tanjug)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika

Avion Er Srbije poleteo u Rijad, planiran povratak 170 putnika

RTV pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugRijadAir Serbiaer srbijabeogradministarstvo spoljnih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd

RTV pre 4 minuta
Jutro hladno, tokom dana sunčano: U Sremskoj Mitrovici temperatura do 19 stepeni

Jutro hladno, tokom dana sunčano: U Sremskoj Mitrovici temperatura do 19 stepeni

Ozon pre 4 minuta
Na današnji dan, 9. mart

Na današnji dan, 9. mart

N1 Info pre 59 minuta
Ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, do 19 stepeni

Ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo, do 19 stepeni

RTV pre 39 minuta
Fond PIO: Prigovori penzionera na rang-liste za banje od danas do 13. marta

Fond PIO: Prigovori penzionera na rang-liste za banje od danas do 13. marta

RTV pre 44 minuta