Avion Er Srbije sa evakuisanim putnicima iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion Er Srbije sa 267 putnika koji je poleteo sa aerodroma Al Maktoum u Dubaiju sleteo je oko 00.30 u Beograd.

Putnike, među kojima je bilo i 10 beba, sačekao je veliki broj najbližih, kako javljaju reporteri Telegrafa. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja. Letom iz Šarm el Šeika, podsetimo, evakuisano je 67 lica iz Izraela dok je 262 stiglo letom iz Dubaija. Za danas su planirana dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King