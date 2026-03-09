Avion Er Srbije sa evakuisanim putnicima iz Dubaija sleteo u Beograd

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs
Avion Er Srbije sa evakuisanim putnicima iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion Er Srbije sa 267 putnika koji je poleteo sa aerodroma Al Maktoum u Dubaiju sleteo je oko 00.30 u Beograd.

Putnike, među kojima je bilo i 10 beba, sačekao je veliki broj najbližih, kako javljaju reporteri Telegrafa. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja. Letom iz Šarm el Šeika, podsetimo, evakuisano je 67 lica iz Izraela dok je 262 stiglo letom iz Dubaija. Za danas su planirana dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Avion sa srpskim državljanima sleteo u Beograd: Iz Dubaija stiglo 267 putnika, među njima 10 beba

Avion sa srpskim državljanima sleteo u Beograd: Iz Dubaija stiglo 267 putnika, među njima 10 beba

Blic pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokAerodromSaudijska ArabijaAir Serbiaer srbijabeogradministarstvo spoljnih poslovaevakuacija

Društvo, najnovije vesti »

Nevidljivi motori pravde

Nevidljivi motori pravde

Radar pre 53 minuta
Vremeplov: Rođen Bobi Fišer

Vremeplov: Rođen Bobi Fišer

RTV pre 43 minuta
Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog u SPENS-u

Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog u SPENS-u

Danas pre 58 minuta
Rat između zapadnog dvojca i iračkog fundamentalizma

Rat između zapadnog dvojca i iračkog fundamentalizma

Radar pre 53 minuta
Avion sa srpskim državljanima sleteo u Beograd: Iz Dubaija stiglo 267 putnika, među njima 10 beba

Avion sa srpskim državljanima sleteo u Beograd: Iz Dubaija stiglo 267 putnika, među njima 10 beba

Blic pre 8 minuta