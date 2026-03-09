Pokrajinska vlada: Besplatno zimovanje za najbolje studente Univerziteta u Novom Sadu

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Branko Markoski i rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić ispratili su juče 150 najbolje rangiranih studenata sa fakulteta Novosadskog univerziteta na skijanje u Ski centar Kopaonik, u okviru projekta "Zimske edukativne i rekreativne aktivnosti studenata".

Kako je saopšteno iz Pokrajinske vlade, reč je o projektu koji predstavlja organizovan program edukativnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti namenjen najuspešnijim studentima, koji je, po prvi put, u potpunosti finansirala Pokrajinska vlada preko Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Za učešće u projektu putem javnog konkursa, koji je raspisao Univerzitet u Novom Sadu, pristiglo je ukupno 1.219 prijava studenata sa 21