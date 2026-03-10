"Amerikanci se povlače"

Portparol iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ali Mohamed Naini izneo je tvrdnju da su se američki brodovi udaljili od Irana, kako bi se zaštitili od iranskih projektila, a da su u američki vojnici "u strahu pobegli iz baza".

"Američki nosač aviona US Abraham Linkoln bio je primoran da poveća svoju udaljenost od Irana za više od 1.000 kilometara nakon što je bio ciljan sa četiri iranske rakete u prvim danima rata, koji je počeo 28. februara, dok su američki vojnici pobegli iz američkih baza sa svojim ruksacima po gradovima u regionu, a neki su se sklonili u hotele", naveo je u objavi na društvenim mrežama Naini, prenosi Pres TV. On je rekao i da izraelski vojnici beže od velikih salvi