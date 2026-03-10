"Amerikanci se povlače"

B92 pre 1 sat
"Amerikanci se povlače"

Portparol iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ali Mohamed Naini izneo je tvrdnju da su se američki brodovi udaljili od Irana, kako bi se zaštitili od iranskih projektila, a da su u američki vojnici "u strahu pobegli iz baza".

"Američki nosač aviona US Abraham Linkoln bio je primoran da poveća svoju udaljenost od Irana za više od 1.000 kilometara nakon što je bio ciljan sa četiri iranske rakete u prvim danima rata, koji je počeo 28. februara, dok su američki vojnici pobegli iz američkih baza sa svojim ruksacima po gradovima u regionu, a neki su se sklonili u hotele", naveo je u objavi na društvenim mrežama Naini, prenosi Pres TV. On je rekao i da izraelski vojnici beže od velikih salvi
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa…

BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa Ormuskim moreuzom nakon Trampove pretnje

Insajder pre 1 sat
Zašto Rusija, koja želi zadržati dobre odnose s Vašingtonom, pomaže Iranu u ciljanju američkih snaga?

Zašto Rusija, koja želi zadržati dobre odnose s Vašingtonom, pomaže Iranu u ciljanju američkih snaga?

Slobodna Evropa pre 53 minuta
Sukobi na Bliskom istoku: Novi napadi Irana na susedne zemlje, Tramp nazvao sukob "kratkoročnim izletom"

Sukobi na Bliskom istoku: Novi napadi Irana na susedne zemlje, Tramp nazvao sukob "kratkoročnim izletom"

NIN pre 1 sat
Osvajanjem ovog ostrva, SAD bi preokrenule ravnotežu snaga u ratu, ali i uzdrmale celo svetsko tržište

Osvajanjem ovog ostrva, SAD bi preokrenule ravnotežu snaga u ratu, ali i uzdrmale celo svetsko tržište

Danas pre 1 sat
Pakao u Libanu Hezbolah uvukao celu zemlju u rat u kojem najviše stradaju nevini civili deca spavaju na ulicama,bez domaostalo…

Pakao u Libanu Hezbolah uvukao celu zemlju u rat u kojem najviše stradaju nevini civili deca spavaju na ulicama,bez domaostalo 700.000 ljudi

Dnevnik pre 1 sat
Američki brodovi u panici beže od Irana, vojnici lutaju gradovima

Američki brodovi u panici beže od Irana, vojnici lutaju gradovima

Politika pre 1 sat
IRCG: Američki brodovi se povlače, a vojnici beže od iranskih projektila

IRCG: Američki brodovi se povlače, a vojnici beže od iranskih projektila

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Iran

Svet, najnovije vesti »

Večere i „flertovanje“: Dve najveće partije u EP imaju novu taktiku da spasu koaliciju

Večere i „flertovanje“: Dve najveće partije u EP imaju novu taktiku da spasu koaliciju

Danas pre 48 minuta
Republikanski senator se izvinio Iranu zbog američkog napada na školu, u kojem je poginulo više od 160 osoba

Republikanski senator se izvinio Iranu zbog američkog napada na školu, u kojem je poginulo više od 160 osoba

Danas pre 13 minuta
Pucnji ispaljeni na Konzulat SAD u Kanadi

Pucnji ispaljeni na Konzulat SAD u Kanadi

Danas pre 1 sat
Istražna komisija UN optužila Moskvu za zločine protiv čovečnosti

Istražna komisija UN optužila Moskvu za zločine protiv čovečnosti

Danas pre 1 sat
Italija kupila sliku Karavađa za 30 miliona evra

Italija kupila sliku Karavađa za 30 miliona evra

Beta pre 38 minuta