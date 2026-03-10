Aktivisti Grinpisa upali na Samit i prekinuli Makrona

Beta pre 7 minuta

Dvojica aktivista međunarodne ekološke organizacije Grinpis (Greenpeace) upala su danas na početak svetskog nuklearnog samita u Parizu, prekinuvši predsednika Emanuela Makrona i šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grosija dok su pozdravljali šefove država.

U odelima i s kravatama aktivisti su razvili transparente s logom Grinpisa i natpisima"Nuklearna energija = energetska nesigurnost" i "Nuklearna energija podstiče rat Rusije".

Jedan od njih je doviknuo Makronu: "Zašto i dalje kupujemo uranijum od Rusije", na šta je Makron uzvratio : "Mi sami proizvodimo nuklearnu energiju".

U tom trenutku, kako se vidi na snimku objavljenom na društvenoj mreži Ils,  iza njih je prolazio i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se nije osvrtao, prenela je N1 Hrvatska.

Francuski predsednik Makron okupio je danas na samitu u Parozu predstavnike četrdesetak zemalja i organizacija kako bi razgovarali o oživljavanju korišćenja nuklearne energije. 

(Beta, 10.03.2026)

Insajder pre 57 minuta
Insajder pre 1 sat
Insajder pre 1 sat
N1 Info pre 42 minuta
RTV pre 57 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
RTK pre 17 minuta
Insajder pre 7 minuta
Insajder pre 2 minuta
Insajder pre 2 minuta
Nova ekonomija pre 7 minuta
Beta pre 7 minuta