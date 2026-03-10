Aktivisti Grinpisa upali na Samit i prekinuli Makrona
Dvojica aktivista međunarodne ekološke organizacije Grinpis (Greenpeace) upala su danas na početak svetskog nuklearnog samita u Parizu, prekinuvši predsednika Emanuela Makrona i šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grosija dok su pozdravljali šefove država.
U odelima i s kravatama aktivisti su razvili transparente s logom Grinpisa i natpisima"Nuklearna energija = energetska nesigurnost" i "Nuklearna energija podstiče rat Rusije".
U tom trenutku, kako se vidi na snimku objavljenom na društvenoj mreži Ils, iza njih je prolazio i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se nije osvrtao, prenela je N1 Hrvatska.
Francuski predsednik Makron okupio je danas na samitu u Parozu predstavnike četrdesetak zemalja i organizacija kako bi razgovarali o oživljavanju korišćenja nuklearne energije.
