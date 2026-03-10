Cena nafte pala na blizu 90 dolara po barelu nakon Trampove izjave da će se rat završtiti vrlo brzo

Referentna cena nafte pala je danas nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da će se rat sa Iranom završiti "vrlo brzo" .

Cena nafte je u ponedeljak skočila više od 100 dolara po barelu - pre nego što je Tramp rekao da je rat "već prilično završen".

Njegovi komentari doveli su do pada cene nafte, koja je sada bliža 90 dolara po barelu - ali je i dalje znatno iznad nivoa pre rata, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Cene nafte skočile su na najviši nivo u poslednje četiri godine kako je rat, sada u drugoj nedelji, blokirao zemlje i mesta koja su kritična za proizvodnju nafte i za transport nafte i gasa iz Persijskog zaliva.

Iran je navodno upozorio da neće dozvoliti izvoz "ni litra nafte" iz regiona ako se američko-izraelski napadi nastave.