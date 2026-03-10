Cena nafte pala na blizu 90 dolara po barelu nakon Trampove izjave da će se rat završtiti vrlo brzo

Beta pre 1 sat

 Referentna cena nafte pala je danas nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da će se rat sa Iranom završiti "vrlo brzo".

Cena nafte je u ponedeljak skočila više od 100 dolara po barelu - pre nego što je Tramp rekao da je rat "već prilično završen".

Njegovi komentari doveli su do pada cene nafte, koja je sada bliža 90 dolara po barelu - ali je i dalje znatno iznad nivoa pre rata, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Cene nafte skočile su na najviši nivo u poslednje četiri godine kako je rat, sada u drugoj nedelji, blokirao zemlje i mesta koja su kritična za proizvodnju nafte i za transport nafte i gasa iz Persijskog zaliva.

Iran je navodno upozorio da neće dozvoliti izvoz "ni litra nafte" iz regiona ako se američko-izraelski napadi nastave.

(Beta, 10.03.2026)

