Đurić: Evakuacija građana sa Bliskog istoka nastaviće se i narednih dana

Beta pre 22 minuta

 Evakuacija građana sa Bliskog istoka nastaviće se i narednih dana, u skladu sa potrebama, izjavio je danas šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji je poručio i da se na "semaforu" na sajtu Ministarstva spoljnih poslova objavljuju ažurirane informacije vezano za putovanja.

U Srbiju se iz sedam država zahvaćenih konfliktom vratilo preko 2.000 ljudi, od čega preko 1.000 uz pomoć nacionalne avio kompanije, rekao je Đurić.

Gostujući na tv Prva, on je rekao i da je cilj objavljivanja "semafora" da građani mogu kvalitetno da planiraju svoja putovanja i da se vidi u koje je zemlje ili delove zemalja bezbedno ići.

Na "semaforu", mehanizmu za upozorenje vezano za putovanja, objavljuju se ažurirane informacije iz ambasada Srbije, koje se dobijaju i u saradnji sa analitičkim timom ministarstva i drugim institucijama, rekao je Đurić.

Povodom toga da je i Hrvatska na "semaforu" u kategoriji zemalja za koje se savetuje "putovanje u slučaju krajnje potrebe", Đurić je rekao da je "semafor za putovanja objektivno merilo koje se formira na osnovu jasno utvrđenih kriterijuma i informacija iz diplomatsko-konzularne mreže".

"Ako je u nekom periodu neka zemlja u crvenom ili narandžastom, to nije odraz našeg političkih odnosa sa tom zemljom", rekao je ministar, dodajući da i u slučaju Hrvatske nije reč o političkom kriterijumu, kao i da će "ova lista koja se dnevno ažurira biti konstanto revidirana".

Na pitanje o evrointegracijama, Đurić je rekao da je "u interesu Srbije je da bude za stolom za kojim se odlučuje o evropskoj bezbednosti, spoljnoj politici i ekonomiji".

On je kao "racionalan i odgovoran pristup" ocenio inicijativu da Srbija realno sagleda stvari i da ne čeka godinama, možda i decenijama, pre nego što se u EU zaista oduči o punopravnom članstvu regiona, već da želi da se odmah otvore granice i da bude deo slobodnog tržišta.

"Ovo je realnije i više dostižno. Ako jedne godine dostignemo taj šengen i pristup evropskom slobodnom tržištu možda ćemo neke tamo sledeće godine u budućnosti postići punopravno članstvo brže", rekao je ministar.

Đurić je rekao i da se Srbija zalaže za mir i poštovanje međunarodnih normi, kao i da može da se profiliše i kao zemlja domaćin za razgovore o rešavanju različitih problema.

On je podsetio da je Beograd danas domaćin pripremnog sastanka za Ekspo 2027.

"U Beogradu trenutno boravi  preko 450 delegata iz 138 zemalja koji su došli na pripremne dogovore o svečanom otvaranju, radu i funkcionisanju izložbe sledeće godine", rekao je Đurić, dodajući da Ekspo 2027 "repozicionira Srbiju na globalnoj mapi". 

(Beta, 10.03.2026)

