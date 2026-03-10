Darko Lazić se uželeo slanine i hleba Pevač po povratku kući odmah otišao u kuhinju, navalio na domaće specijalitete (foto)

Blic pre 1 sat
Darko Lazić se uželeo slanine i hleba Pevač po povratku kući odmah otišao u kuhinju, navalio na domaće specijalitete (foto)…

Darko Lazić i Katarina su sa ćerkom Srnom stigli u Srbiju nakon putovanja i problema sa povratkom sa Maldiva.

Po povratku u Brestač, Kaća je objavila snimak na kojem Darko odmah ide u kuhinju i sprema tradicionalnu hranu. Darko Lazić i Katarina su sa ćerkom Srnom došli juče u Srbiju, nakon što su bili u pravoj agoniji i neznanju kako da se vrate kući. Sada, kada je sve došlo na svoje, Katarina je pokazala šta je pevaču najviše nedostajalo tokom puta na Maldive. Kaća Lazić podelila je snimak nakon što su se supružnici vratili u Brestaču, a njoj je posebno bilo zanimljivo to
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ušao u kuću i navalio na jaja i slaninu: Žena snimala Darka Lazića nakon povratka s Maldiva, evo šta je prvo uradio

Ušao u kuću i navalio na jaja i slaninu: Žena snimala Darka Lazića nakon povratka s Maldiva, evo šta je prvo uradio

Mondo pre 11 minuta
Darko Lazić nakon Maldiva navalio na jaja i slaninu! Pevač jedva čekao da stigne u Beograd, a ovaj specijalitet je prvi na…

Darko Lazić nakon Maldiva navalio na jaja i slaninu! Pevač jedva čekao da stigne u Beograd, a ovaj specijalitet je prvi na meniju (foto/video)

Kurir pre 32 minuta
"Vratilo mi se dete" Emotivno u domu Lune Đogani - odmah uletela u zagrljaj Anabeli i ćerki: Sad je srce na mestu (foto)

"Vratilo mi se dete" Emotivno u domu Lune Đogani - odmah uletela u zagrljaj Anabeli i ćerki: Sad je srce na mestu (foto)

Kurir pre 1 sat
Anabela dočekla Lunu i Marka u stanu, odmah se oglasila: Uputila emotivne reči, Ðoganijevu ovo rasplakalo

Anabela dočekla Lunu i Marka u stanu, odmah se oglasila: Uputila emotivne reči, Ðoganijevu ovo rasplakalo

Telegraf pre 1 sat
Luna i Marko saopštili da li će tužiti agenciju koja ih je ostavila na cedilu, on dao savet: "Pozajmite..."

Luna i Marko saopštili da li će tužiti agenciju koja ih je ostavila na cedilu, on dao savet: "Pozajmite..."

Telegraf pre 41 minuta
"Karte smo platili 6.000 €" Luna Đogani i Marko Miljković stigli u Beograd - besni na agenciju: Slali su nas tamo gde padaju…

"Karte smo platili 6.000 €" Luna Đogani i Marko Miljković stigli u Beograd - besni na agenciju: Slali su nas tamo gde padaju bombe

Kurir pre 2 sata
"Vratilo mi se dete" Luna Đogani konačno u zagrljaju majke i ćerki nakon drame na Bliskom istoku, oglasila se iz doma: "Srce…

"Vratilo mi se dete" Luna Đogani konačno u zagrljaju majke i ćerki nakon drame na Bliskom istoku, oglasila se iz doma: "Srce mi je na mestu"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MaldiviDarko Lazić

Zabava, najnovije vesti »

Prema istraživanju Ekonomskog fakulteta Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života

Prema istraživanju Ekonomskog fakulteta Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života

Pirotske vesti pre 36 minuta
Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života, Vranje među poslednja tri

Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života, Vranje među poslednja tri

Jugmedia pre 12 minuta
Slavna glumica koja je preživela potonuće Titanika i mesec dana kasnije igrala u prvom filmu o njemu

Slavna glumica koja je preživela potonuće Titanika i mesec dana kasnije igrala u prvom filmu o njemu

N1 Info pre 37 minuta
Otkriveno kad se "Žikina šarenica" vraća na male ekrane: Ovog datuma se voditelj vraća iz penzije, termin emitovanja će…

Otkriveno kad se "Žikina šarenica" vraća na male ekrane: Ovog datuma se voditelj vraća iz penzije, termin emitovanja će iznenaditi sve

Blic pre 2 minuta
Braja na slavlju okupio pevačke zvezde: Evo ko je sve došao na njegovu proslavu 30 godina braka (foto)

Braja na slavlju okupio pevačke zvezde: Evo ko je sve došao na njegovu proslavu 30 godina braka (foto)

Kurir pre 2 minuta