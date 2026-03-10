Kaća i Darko Lazić stigli u Srbiju: Evo šta je pevaču najviše nedostajalo iz domovine FOTO

Nova pre 1 sat
Kaća i Darko Lazić stigli u Srbiju: Evo šta je pevaču najviše nedostajalo iz domovine FOTO

Darko Lazić i njegova supruga Katarina su se sinoć, zajedno sa svojom naslednicom Srnom, vratili u Srbiju sa Maldiva.

Naime, Darko i Kaća su, poput mnogih njegovih kolega, otišli na odmor na egzotičnu destinaciju, a onda su letovi otkazani zbog rata na Bliskom istoku. Trebalo je da se porodica Lazić u Srbiju vrati letom preko Dubaija, ali kako su ti letovi otkazani, morali su da se snađu i promene nekoliko aviona u nekoliko država kako bi se vratili kući. Kaća je na Instagramu objavila nekoliko storija, ne skrivajući radost zbog povratka, a otkrila je da je Darku naročito falila
