Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Indikativni kurs dinara prema dolaru danas je jači za 0,1% i iznosi 100,2397 dinara Od početka godine dinar je prema evru slabiji za 0,1% Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3986 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar jači je danas za 0,1 odsto i iznosi 100,2397 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,8 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 6,6 odsto, a od početka godine slabiji za 1,4 odsto. (Tanjug)