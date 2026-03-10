(Video) 10 godina je plakao na groblju Čeda Čvorak je kasnije bio ljut na sebe: "Mama i dan danas radi za džabe"

Blic
Čedomir Rajičić, poznatiji kao Čeda Čvorak gost je emisije "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" koja se emituje večeras od 22.15 sati samo na Blic televiziji u kojoj govori o svojim roditeljima, majci koja je bila veoam stroga prema njemu i ocu kog je voleo najviše na svetu.

Posle očeve smrti deset godina je plakao na njegovom grobu, a posle tog perioda je bio ljut na sebe zato što više ne plače. Čeda Čvorak u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" priča o svom detinjstvu, rođenju u Čačku u kom nikada nije živeo ali i o roditeljima i kolika su mu oni bili podrška. - Roditelji su mi prosvetni radnici, pokojni otac Mihajlo i majka Dara koja živi u Mačvanskom Prnjavoru kao penzioner. Oni su bili kod Foče, tamo su službovali,
