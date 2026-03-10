Gradonačelnik Novog Sada: Pevač Toni Cetinski da se izvini Novosađanima

Danas pre 4 sati  |  Beta
Gradonačelnik Novog Sada: Pevač Toni Cetinski da se izvini Novosađanima

– Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin zatražio je danas od hrvatskog pevača Tonija Cetinjskog da se izvini građanima Novog Sada i Srbije zbog širenja neistina.

Koncert hrvatskog pevača Tonija Cetinskog, koji je trebalo da se održi juče u novosadskom Sportskom i poslovnom centru „Vojvodina“ (Spens), iznenada je otkazan, pisao je portal 021. Kako je naveo taj portal, koncert je otkazan zbog tvrdnji hrvatskih branitelaj da je na Spensu tokom ratnih devedesetih godina prošlog veka bio logor. „Zaprepašćeni i šokirani sramnim neistinama koje je širio pevač Toni Cetinski, a koje bacaju ljagu na Novi Sad, obratio mi se veliki
