Ovo je uslov Irana za slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz

Danas pre 3 sata  |  N1 Hrvatska
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da će svakoj arapskoj ili evropskoj zemlji koja protera izraelske i američke ambasadore sa svoje teritorije biti odobren neograničen prolaz kroz Ormuski moreuz od danas.

Prema iranskoj državnoj televiziji IRIB, IRGC je saopštio da bi ove zemlje imale „puno pravo i slobodu“ da prođu kroz strateški morski prolaz ako prekinu diplomatske odnose i sa Izraelom i sa Sjedinjenim Državama, prenosi zagrebački N1. Ormuski moreuz, širok oko 34 kilometra, jedan je od najvažnijih energetskih koridora na svetu. Skoro petina globalnih zaliha nafte prolazi kroz njega, zbog čega se smatra ključnim i izuzetno rizičnim uskim grlom za svetska tržišta,
