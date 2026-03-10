Politico: Zašto je Vladimir Putin najveći pobednik rata na Bliskom istoku?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Politico
Ruski predsednik Vladimir Putin ušao je u novu godinu suočen sa bolnim izborom: da ograniči svoju takozvanu "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini ili da rizikuje ozbiljnu štetu po domaću ekonomiju.

Gotovo preko noći, američki predsednik Donald Tramp ponudio mu je rešenje. Američko-izraelski napadi na Iran doveli su do naglog skoka cena nafte, jačajući glavni izvor prihoda Kremlja i olakšavajući Putinu nastavak ratnih napora. Nakon što je Izrael ovog vikenda bombardovao iranska naftna postrojenja, referentne cene sirove nafte skočile su iznad 100 dolara po barelu, dostižući najviši nivo od leta 2022. godine, kada su tržišta zabeležila rast nakon ruske invazije
