Slab mraz ujutro, pretežno sunčano i toplije tokom dana

U jutarnjim satima u većem delu Srbije očekuje se mestimično slab prizemni mraz, a lokalno i slab mraz na visini od dva metra, uz pojavu izolovane magle i niske oblačnosti.

U pojedinim delovima Timočke Krajine niska oblačnost i magla mogu se zadržati i tokom prepodneva. Tokom dana biće pretežno sunčano i osetno toplije u odnosu na uobičajene temperature za ovaj period godine. Sredinom dana i posle podneva, uz dnevni razvoj oblačnosti, na zapadu i jugozapadu Srbije ponegde se očekuju kratkotrajne kiše ili lokalni pljuskovi. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, dok će na jugu Banata i u donjem