"Preokret u ključnom trenutku": Zašto je Vladimir Putin najveći dobitnik rata u Iranu

NIN pre 41 minuta
Predsednik Rusije Vladimir Putin ušao je u novu godinu suočen sa teškom odlukom - da li da ograniči svoju specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini ili nanese ozbiljnu ekonomsku štetu svojoj zemlji.

Ali gotovo preko noći predsednik SAD Donald Tramp mu je pružio rešenje. Američki i izraelski udari na Iran podigli su cene nafte, povećavajući glavni izvor prihoda Kremlja i olakšavajući Putinu da nastavi rat u Ukrajini. Nakon što je Izrael bombardovao iranske naftne objekte prošlog vikenda, cena referentne sirove nafte skočila je iznad 100 dolara po barelu - najviši nivo od leta 2022. godine. Za Rusiju, skok cena nafte predstavlja pravi ekonomski dobitak u
Britanski ratni razarač "HMS Dragon" krenuo ka Kipru! Iran preti: Biće oko za oko! Misterija oko novog vođe Modžtabe

Kurir pre 16 minuta
Kanadska policija: Pucano na konzulat SAD u Torontu

Insajder pre 31 minuta
Tramp je uznemiren, ovo bi moglo da te natera da se povuče iz Irana: Profesor međunarodne politike o konfuznim izjavama…

Danas pre 1 sat
Putin drugi put u poslednjih nedelju dana razgovarao sa predsednikom Irana

Sputnik pre 56 minuta
Pucnjava kod konzulata SAD u Torontu, policija istražuje incident

NIN pre 41 minuta
Pucano na američki konzulat u Torontu

Vesti online pre 1 sat
Drama u Kanadi: Ispaljeni hici na zgradu američkog konzulata VIDEO

B92 pre 1 sat
Pucnji ispaljeni na Konzulat SAD u Kanadi

Danas pre 7 minuta
BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa…

Insajder pre 16 minuta
Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Sputnik pre 16 minuta
Profesor Erdi Ozturk: Turska bi da se drži podalje od rata - ali ako se poveća broj raketa, odgovor će biti oštar

N1 Info pre 6 minuta
Fico: Hrvati prave problem, ali dogovor o ruskoj nafti moguć, „Družba“ mora ponovo da radi

Sputnik pre 16 minuta