"Preokret u ključnom trenutku": Zašto je Vladimir Putin najveći dobitnik rata u Iranu

Predsednik Rusije Vladimir Putin ušao je u novu godinu suočen sa teškom odlukom - da li da ograniči svoju specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini ili nanese ozbiljnu ekonomsku štetu svojoj zemlji.

Ali gotovo preko noći predsednik SAD Donald Tramp mu je pružio rešenje. Američki i izraelski udari na Iran podigli su cene nafte, povećavajući glavni izvor prihoda Kremlja i olakšavajući Putinu da nastavi rat u Ukrajini. Nakon što je Izrael bombardovao iranske naftne objekte prošlog vikenda, cena referentne sirove nafte skočila je iznad 100 dolara po barelu - najviši nivo od leta 2022. godine. Za Rusiju, skok cena nafte predstavlja pravi ekonomski dobitak u