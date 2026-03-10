Zelenski: Rusija želi da iskoristi situaciju oko Irana da se izvuče iz sankcija

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija pokušava da iskoristi situaciju oko Irana kako bi se izvukla iz međunarodnih sankcija i obezbedila dodatne resurse zahvaljujući kolebanju cena nafte i gasa. "Detaljno analiziramo dostupne podatke o namerama ruskog rukovodstva da iskoristi situaciju oko Irana i moguće produženje američke vojne operacije. U suštini, to je glavni proračun Rusije - da poveća rizik od dugotrajnog rata na Bliskom istoku i