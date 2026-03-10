Jedno ostrvo može promeniti tok rata: Zbog njega je Tramp u velikoj dilemi

Ostrvo Harg, glavni terminal Irana za izvoz sirove nafte, postalo je ključna strateška tačka u aktuelnom sukobu na Bliskom istoku. Iako su vojne akcije protiv Irana sve intenzivnije, ostrvo zasad nije pogođeno. Analitičari smatraju da bi odluka predsednika SAD Donalda Trampa o sudbini ovog ostrva mogla značajno da utiče i na tok rata i na svetsko tržište nafte.

