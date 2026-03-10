Istraživanje: Novi Pazar među najnepoželjnijim gradovima za život

Građani su gradove ocenjivali kroz 10 dimenzija/kategorija odnosno 54 indikatora, a Novi Pazar je na kraju zauzeo 27. od 28. gradova, dobivši najgore ocene u četiri od 10 kategorija, objavio je Forbes.

Novi Pazar je najslabije ocenjen u oblastima životna sredina i klima, javna uprava i usluge, mobilnost i pristupačnost i kultura i razonoda. Među tri najgora grada u Srbiji, Novi Pazar je i u oblasti digitalne spremnosti. Najpoželjniji grad za život u Srbiji, na osnovu percepcije građana, je Sombor, ispred Šapca i Pirota. Najnepoželjniji je Zaječar. Profesorke Ekonomskog fakulteta Jelena Stanković i Vesna Janković Milić, koje vode rade na izradi Indeksa najboljih