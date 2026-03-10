Istraživanje: Novi Pazar među najnepoželjnijim gradovima za život

Radio sto plus pre 2 sata
Istraživanje: Novi Pazar među najnepoželjnijim gradovima za život

Građani su gradove ocenjivali kroz 10 dimenzija/kategorija odnosno 54 indikatora, a Novi Pazar je na kraju zauzeo 27. od 28. gradova, dobivši najgore ocene u četiri od 10 kategorija, objavio je Forbes.

Novi Pazar je najslabije ocenjen u oblastima životna sredina i klima, javna uprava i usluge, mobilnost i pristupačnost i kultura i razonoda. Među tri najgora grada u Srbiji, Novi Pazar je i u oblasti digitalne spremnosti. Najpoželjniji grad za život u Srbiji, na osnovu percepcije građana, je Sombor, ispred Šapca i Pirota. Najnepoželjniji je Zaječar. Profesorke Ekonomskog fakulteta Jelena Stanković i Vesna Janković Milić, koje vode rade na izradi Indeksa najboljih
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Kako su rangirani gradovi u Srbiji po kvalitetu života: Zaječar poslednji

Kako su rangirani gradovi u Srbiji po kvalitetu života: Zaječar poslednji

Glas Zaječara pre 19 minuta
Pirot na trećem, Niš na 22. mestu: Kako su građani rangirali gradove u Srbiji po kvalitetu života

Pirot na trećem, Niš na 22. mestu: Kako su građani rangirali gradove u Srbiji po kvalitetu života

Južne vesti pre 39 minuta
Leskovac tek 18. na listi najboljih gradova u Srbiji: među najslabijima u ekonomiji, zdravstvu, zapošljavanju…

Leskovac tek 18. na listi najboljih gradova u Srbiji: među najslabijima u ekonomiji, zdravstvu, zapošljavanju…

Rešetka pre 14 minuta
Prema istraživanju Ekonomskog fakulteta Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života

Prema istraživanju Ekonomskog fakulteta Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života

Pirotske vesti pre 2 sata
Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života, Vranje među poslednja tri

Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života, Vranje među poslednja tri

Jugmedia pre 1 sat
Kako su rangirani gradovi u Srbiji po kvalitetu života?

Kako su rangirani gradovi u Srbiji po kvalitetu života?

Biznis i finansije pre 1 sat
Istraživanje: Vranje na začelju u Srbiji po kvalitetu života

Istraživanje: Vranje na začelju u Srbiji po kvalitetu života

Vranje news pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacPirotNovi PazarZaječarSombor

Zabava, najnovije vesti »

Nova kolekcija domaćeg brenda ginni p donosi komade koje ćete nositi godinama

Nova kolekcija domaćeg brenda ginni p donosi komade koje ćete nositi godinama

Lepota i zdravlje pre 4 minuta
"Gore" mreže zbog unuke Donalda Trampa: Šta ona radi pored ratnih aviona? VIDEO

"Gore" mreže zbog unuke Donalda Trampa: Šta ona radi pored ratnih aviona? VIDEO

B92 pre 5 minuta
Zvao sam ga Sale Ložač: Dragan Kojić Keba o radu u "Zvezdama Granda" i prijateljstvu sa Popovićem (foto)

Zvao sam ga Sale Ložač: Dragan Kojić Keba o radu u "Zvezdama Granda" i prijateljstvu sa Popovićem (foto)

Večernje novosti pre 4 minuta
Dirljivi kadrovi Lune Đogani sa ćerkama posle najduže razdvojenosti: "Moje srce je na mestu..."

Dirljivi kadrovi Lune Đogani sa ćerkama posle najduže razdvojenosti: "Moje srce je na mestu..."

Telegraf pre 4 minuta
Letu štuke 3. jula u Luci Beograd

Letu štuke 3. jula u Luci Beograd

Insajder pre 1 sat