Ministarka energetike Srbije na Nuklearnom samitu u Parizu: Želimo da budemo deo nuklearne renesanse

Radio sto plus pre 20 minuta
„Energetika se planira decenijama unapred i zahteva hrabre odluke danas za narednih 50 godina, a nama je potrebna stabilna energija za stabilnu Srbiju.

Potrebno nam je više električne energije za razvoj naše ekonomije, novih tehnologija, veštačke inteligencije, a to znači da nam je potrebna i nuklearna elektrana do 2040. godine da bismo ostvarili naše ciljeve i podržali privredni rast i razvoj. Energetika je baza, a nuklearna energija daje čvrstu bazu“, rekla je ministarka na skupu koji organizuju Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Francuska. Istakla je da rastuća globalna potražnja za čistom
