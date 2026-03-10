Netanjahu: "Lomimo kosti" Iranu; saudijski "Aramko": Katastrofalne posledice po tržište nafte ako se kriza u Ormuzu nastavi

Dok predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je rat protiv Irana u završnoj fazi, Teheran to negira i poručuje da će ratovati koliko god bude potrebno. U međuvremenu, nastavlja se rat balističkim raketama i dronovima – SAD i Izrael bombarduju Iran, dok on uzvraća po zemljama u regionu na čijim teritorijama se nalaze američke baze.

12:55 Novi udari iranskih snaga na Izrael, Katar i UAE Kako prenosi Bi-Bi-Bi, Izrael, Katar i UAE prijavljuju nove iranske raketne napade na svoje zemlje. Izraelske odbrambene snage (IDF) kažu da odbrambeni sistemi deluju kako bi ih presreli i da je upozorenje poslato onima u pogođenim područjima. Ministarstvo odbrane UAE kaže da njihova protivvazdušna odbrana "trenutno reaguje na dolazeće raketne i dronske pretnje iz Irana“. Mole one u blizini da se „pridržavaju