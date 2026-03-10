Netanjahu: "Lomimo kosti" Iranu; saudijski "Aramko": Katastrofalne posledice po tržište nafte ako se kriza u Ormuzu nastavi

RTS pre 41 minuta
Netanjahu: "Lomimo kosti" Iranu; saudijski "Aramko": Katastrofalne posledice po tržište nafte ako se kriza u Ormuzu nastavi

Dok predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je rat protiv Irana u završnoj fazi, Teheran to negira i poručuje da će ratovati koliko god bude potrebno. U međuvremenu, nastavlja se rat balističkim raketama i dronovima – SAD i Izrael bombarduju Iran, dok on uzvraća po zemljama u regionu na čijim teritorijama se nalaze američke baze.

12:55 Novi udari iranskih snaga na Izrael, Katar i UAE Kako prenosi Bi-Bi-Bi, Izrael, Katar i UAE prijavljuju nove iranske raketne napade na svoje zemlje. Izraelske odbrambene snage (IDF) kažu da odbrambeni sistemi deluju kako bi ih presreli i da je upozorenje poslato onima u pogođenim područjima. Ministarstvo odbrane UAE kaže da njihova protivvazdušna odbrana "trenutno reaguje na dolazeće raketne i dronske pretnje iz Irana“. Mole one u blizini da se „pridržavaju
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 41 minuta
"Donalde, pazi da ne budeš eliminisan": Upravo je počeo žestok napad na UAE, Izrael i Katar, Trampu stigla brutalna pretnja iz…

"Donalde, pazi da ne budeš eliminisan": Upravo je počeo žestok napad na UAE, Izrael i Katar, Trampu stigla brutalna pretnja iz Irana: Rastu cene goriva, Britanija se sprema za akciju (foto, video)

Blic pre 6 minuta
BBC sa kurdskim borkinjama tajnog ženskog bataljona

BBC sa kurdskim borkinjama tajnog ženskog bataljona

Radio 021 pre 41 minuta
BBC sa kurdskim borkinjama tajnog ženskog bataljona

BBC sa kurdskim borkinjama tajnog ženskog bataljona

Južne vesti pre 41 minuta
Uživo Pogođena američka baza: Objavljeni snimci uništavanja; Iz Teherana prete Trampu; Javio se Putin FOTO/VIDEO

Uživo Pogođena američka baza: Objavljeni snimci uništavanja; Iz Teherana prete Trampu; Javio se Putin FOTO/VIDEO

B92 pre 6 minuta
Eksplozivna situacija na Bliskom istoku: Novi iranski napadi, dronovi obarani iznad Saudijske Arabije (foto/video)

Eksplozivna situacija na Bliskom istoku: Novi iranski napadi, dronovi obarani iznad Saudijske Arabije (foto/video)

Večernje novosti pre 6 minuta
BBC sa kurdskim borkinjama tajnog ženskog bataljona

BBC sa kurdskim borkinjama tajnog ženskog bataljona

BBC News pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeIranIrakIzraelErdoganRojtersTeheranKatarGardijanTurskaDonald TrampnaftaPoljoprivreda

Svet, najnovije vesti »

Biskup uhapšen zbog sumnje da je ukrao 250.000 dolara od pastve, papa prihvatio njegovu ostavku

Biskup uhapšen zbog sumnje da je ukrao 250.000 dolara od pastve, papa prihvatio njegovu ostavku

N1 Info pre 11 minuta
Hegset za danas najavljuje najintenzivnije udare na Iran, upozorava Rusiju da se ne meša

Hegset za danas najavljuje najintenzivnije udare na Iran, upozorava Rusiju da se ne meša

N1 Info pre 6 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 41 minuta
'Lomimo kosti iranskom režimu', kaže Netanjahu; Teheran uzvraća: 'Nemate nikakav realan cilj'

'Lomimo kosti iranskom režimu', kaže Netanjahu; Teheran uzvraća: 'Nemate nikakav realan cilj'

BBC News pre 6 minuta
Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Sputnik pre 41 minuta