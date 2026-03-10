Volkswagen gasi 50.000 radnih mjesta

SEEbiz pre 3 sata
Volkswagen gasi 50.000 radnih mjesta

WOLFSBURG - Dobit Volkswagen grupe pala je za gotovo polovicu u 2025. Trgovinski sukobi, poteškoće u Kini i promjena strategije Porschea utjecale su na poslovanje najvećeg europskog proizvođača automobila.

Volkswagen grupa imala je tešku godinu u pogledu dobiti i planira ukinuti 50.000 radnih mjesta u Njemačkoj do 2030., što je dramatično smanjenje troškova nakon što je neto dobit pala za 44% na 6,9 milijardi eura u 2025. To je najgori rezultat proizvođača automobila od skandala s emisijama dizelskih motora prije gotovo deset godina. Objava, koju je u utorak u Wolfsburgu dao glavni izvršni direktor Oliver Blume, ide daleko iznad smanjenja od 35.000 radnih mjesta koje
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Najveći evropski automobilski gigant zatvara 50.000 radnih mesta

Najveći evropski automobilski gigant zatvara 50.000 radnih mesta

Vesti online pre 33 minuta
Volkswagen planira da otpusti 50.000 radnika

Volkswagen planira da otpusti 50.000 radnika

Auto blog pre 57 minuta
Najveći evropski automobilski gigant zatvara 50.000 radnih mesta

Najveći evropski automobilski gigant zatvara 50.000 radnih mesta

Sputnik pre 1 sat
Folksvagen ukida oko 50.000 radnih mesta do kraja decenije, dobit pala za 54 odsto

Folksvagen ukida oko 50.000 radnih mesta do kraja decenije, dobit pala za 54 odsto

Euronews pre 1 sat
Profit Folksvagena se skoro prepolovio

Profit Folksvagena se skoro prepolovio

N1 Info pre 3 sata
Sledi decenija poraza za Folksvagen i ”Audi” i ”Porše” u problemu, dobit pada, zaposleni plaćaju ceh

Sledi decenija poraza za Folksvagen i ”Audi” i ”Porše” u problemu, dobit pada, zaposleni plaćaju ceh

Dnevnik pre 4 sati
Kriza u Folksvagenu: pad dobiti i plan za 50.000 otkaza

Kriza u Folksvagenu: pad dobiti i plan za 50.000 otkaza

Insajder pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FolksvagenVolkswagenKina

Svet, najnovije vesti »

Snage SAD napale iranske brodove koji su postavljali pomorske mine u Ormuskom moreuzu

Snage SAD napale iranske brodove koji su postavljali pomorske mine u Ormuskom moreuzu

Danas pre 23 minuta
Tramp uopšte ne zna šta se dešava u Iranu?! Isplivala najnovija analiza: Živi u paralelnom univerzumu i iznosi brutalne laži…

Tramp uopšte ne zna šta se dešava u Iranu?! Isplivala najnovija analiza: Živi u paralelnom univerzumu i iznosi brutalne laži, potpuno izgubio kompas

Blic pre 53 minuta
(Video) Izraelci brutalno likvidirali komandanta hezboaha? Isplivao jeziv snimak napada: Oglasio se ministar

(Video) Izraelci brutalno likvidirali komandanta hezboaha? Isplivao jeziv snimak napada: Oglasio se ministar

Blic pre 13 minuta
Sumorna dilema pred Trampovom administracijom: Ekonomski kolaps ili pomorska katastrofa?

Sumorna dilema pred Trampovom administracijom: Ekonomski kolaps ili pomorska katastrofa?

Danas pre 1 sat
Zelenski otkrio kada će se održati nova runda razgovora između Ukrajine i Rusije

Zelenski otkrio kada će se održati nova runda razgovora između Ukrajine i Rusije

Danas pre 1 sat