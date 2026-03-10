Volkswagen gasi 50.000 radnih mjesta

WOLFSBURG - Dobit Volkswagen grupe pala je za gotovo polovicu u 2025. Trgovinski sukobi, poteškoće u Kini i promjena strategije Porschea utjecale su na poslovanje najvećeg europskog proizvođača automobila.

Volkswagen grupa imala je tešku godinu u pogledu dobiti i planira ukinuti 50.000 radnih mjesta u Njemačkoj do 2030., što je dramatično smanjenje troškova nakon što je neto dobit pala za 44% na 6,9 milijardi eura u 2025. To je najgori rezultat proizvođača automobila od skandala s emisijama dizelskih motora prije gotovo deset godina. Objava, koju je u utorak u Wolfsburgu dao glavni izvršni direktor Oliver Blume, ide daleko iznad smanjenja od 35.000 radnih mjesta koje