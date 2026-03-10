Ministarka Sofronijević: „Planovi razvoja infrastrukture u strategiji Srbija 2030 su realni“

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je danas da su planovi razvoja, izneti u nacionalnoj strategiji „Srbija 2030“, u oblasti saobraćajne i komunalne infrastrukture zasnovani na realnim osnovama i dostižni su ukoliko ne bude većih nepredviđenih okolnosti. „Svi naši planovi koji su predstavljeni, kroz planove od 2025. do 2030. godine, ali i 2030. do 2035, zasnovani su na realnim činjenicama“, istakla je Sofronijević za