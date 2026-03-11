Na današnji dan, 11. mart

Danas je sreda, 11. mart. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1544 - Rođen je italijanski pisac Torkvato Taso. Najveći deo burnog života proveo je na dvoru vojvode Alfonsa II od Este. U glavnom delu "Oslobođeni Jerusalim" opisao je Prvi krstaški rat. Tri soneta i pet madrigala posvetio je dubrovčanki Cvijeti Zuzorić, a njegova poezija inspirisala je Getea, Bajrona pa i Ivana (Dživa) Gundulića. 1820 - Umro je američki slikar Bendžamin Vest, koji je u klasicističkom maniru slikao portrete i istorijske kompozicije. Poslednje