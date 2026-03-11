BBC vesti na srpskom

Rat u Ormuskom moreuzu, napadi po celom Bliskom istoku

Amerikanci tvrde da su potopili 16 iranskih brodova koji su imali zadatak da miniraju Ormuski moreuz, jedan od najznačajnijih pomorskih puteva za prevoz nafte.

BBC News pre 44 minuta
iranski ratni brod, ormuski moreuz
US Central Command
Amerikanci tvrde da su potopili 16 iranskih brodova, zaduženih za miniranje Ormuskog moreuza

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Iranu da će se suočiti sa „vatrom, smrću i ognjem" ako na bilo koji način pokuša da poremeti plovidbu kroz Ormuski moreuz, jedan od najznačajnijih za prevoz nafte.

Dan posle upozorenja, Amerikanci tvrde da su potopili 16 iranskih brodova koji su postavljali mine u moreuzu u nameri da spreče plovidbu ovim putem.

Centralna komanda SAD je objavila snimke, kako kažu, nekoliko iranskih ratnih brodova uništenih u američkim napadima.

Načelnik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga, general Den Kejn, rekao je ranije novinarima da je uništavanje iranske mornarice jedan od tri ključna cilja operacije „Epski bes“.

Dok traje sukob u Ormuskom moreuzu, Izrael je nastavio da gađa Iran, ali i Liban, a BBC dopisnica javlja da je pogođena stambena zgrada u prestonici Bejrutu.

Izraelska vojna komanda saopštila je da je 11. marta gađala nekoliko meta povezanih sa vojno-političkom grupom Hezbolah u Bejrutu.

Navodi se da su mete bile komandni centri i skladišta oružja Hezbolaha, koji je saveznik Irana, ali nije pomenut napad u centralnom delu grada u kojem je pogođena stambena zgrada.

Iran je uzvratio novim napadima na zemlje u regionu - Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt.

Zgrada u Bejrutu teško je oštećena u izraelskom napadu 11. marta
WAEL HAMZEH/EPA/Shutterstock
Zgrada u Bejrutu teško je oštećena u izraelskom napadu 11. marta

'Iran trpi teške gubitke', tvrde Amerikanci

Američki državni sekretar za odbranu Pit Hegset izjavio je 10. marta da snage SAD i Izraela nastavljaju „veoma efikasne" napade na Iran zbog čega Teheran koristi sve manje raketa i dronova.

„Iran je usamljen i suočava se sa teškim gubicima", tvrdi Hegset.

Iz Irana uzvraćaju da se ne plaše „bezvrednih pretnji“, a Trampu poručuju: „Budite oprezni, da ne budete eliminisani“.

Od početka rata 28. februara, poginulo je više od 1.300 ljudi u Iranu, među kojima i 206 dece i žena, tvrde u Teheranu.

Prvog dana vazdušnih napada na Iran ubijen je dosadašnji vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, a na to mesto imenovan je njegov sin, Moždtaba Hamnei, koji se još nije pojavio u javnosti.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je cilj američko-izraelskih vazdušnih napada „oslobađanje iranskog naroda tiranije trenutnog režima", ali da je „na kraju krajeva, to na Irancima“.

„Nema sumnje da dosadašnjim akcijama lomimo kosti, a i dalje smo aktivni“, objavio je na društvenoj mreži Iksu.

Međutim, Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova, negira da su izraelsko-američke snage ostvarile bilo kakve ciljeve.

„Ne mislim da imaju neki realan cilj u svojoj glavi“, rekao je u intervjuu PBS-u.

Pogledajte video: Američka raketa pogodila vojnu bazu u blizini škole u Iranu - BBC analiza

Ormuski moreuz i cena nafte

Svetske cene nafte opale su nakon što su 9. marta u jednom trenutku skočile na skoro 120 dolara po barelu, što je najviše od 2022. godine, posle početka rusko-ukrajinskog rata.

Tramp je izneo i oštru pretnju Iranu da će se suočiti sa „smrću, vatrom i ognjem" ako Teheran poremeti plovidbu u Ormuskom moreuzu.

Iran je uzvratio da neće dozvoliti izvoz „litra nafte“ iz regiona ako američko-izraelski napadi budu nastavljeni.

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da će svaka arapska ili evropska zemlja koja protera izraelske i američke ambasadore sa svoje teritorije dobiti neograničen prolaz kroz Ormuski moreuz od 10. marta, javili su iranski državni mediji.

Kroz ovaj moreuz, širok oko 34 kilometra, prolazi gotovo petina svetske ponude nafte, što ga čini ključnim i visokorizičnim uskim grlom za globalna tržišta.

„Gađaćemo Iran 20 puta jače nego do sada ako učini bilo šta što bi zaustavilo protok nafte kroz Ormuski moreuz", poručio je Tramp 9. marta.

„Pored toga, uništićemo mete zbog čega će Iranu biti praktično nemoguće da se ponovo izgradi kao nacija.

„Smrt, vatra i bes će vladati nad njima, ali se nadam i molim da se to ne dogodi", napisao je Tramp u objavi na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social).

Tramp je naglasio da je to „poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim zemljama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz".

„Nadam se da će taj gest biti zaista cenjen", poručio je Tramp.

Iranci u Teheranu kažu da su „u potpunom mraku“ posle jakih udara u noći između 9. i 10. marta.

„Udarali su baš jako, u našoj kući se vide pukotine u zidovima.

„Ne možemo oči da sklopimo na miru", rekao je muškarac za BBC na persijskom.

Žena iz Teherana je rekla da se „svakih nekoliko sati čuju eksplozije“, dok jedan muškarac dodaje da su se u jednom trenutku napadi bili „na po 20 minuta“.

Slično opisuju i stanovnici obližnjeg Karadža.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan reagovao je povodom dejstva vojnih snaga te zemlje, koje su 9. marta presrele rakete iz Irana.

Kršenje turskog vazdušnog prostora „ne može se opravdati“, rekao je Erdogan i dodao da napadi na zemlje u regionu nikome ne pomažu.

U telefonskom razgovoru sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, Erdogan je rekao da Turska pokušava da otvori vrata diplomatiji kako bi pomogla da se rat okonča.

Izrael je nastavio napade na jug Libana, gde je od početka rata 2. marta ubijeno više od 400 ljudi, a raseljeno skoro pola miliona.

Liban je uvučen u sukob pošto je Hezbolah lansirao rakete na Izrael u znak podrške Iranu.

Džozef Aun, predsednik Libana, pozvao je na direktne razgovore sa Izraelom o „trajnim aranžmanima za bezbednost i stabilnost na našim granicama“, dok je optužio Hezbolah za izdaju zemlje.

Optužio je Izrael da „ne pokazuje poštovanje prema međunarodnim ni zakonima rata“.

Od početka sukoba, Iran je uzvraćao, gađajući Izrael, ali i zemlje u Persijskom zalivu, najviše Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Katar.

napadi na gradove u Iranu
BBC
napadi na izrael i iran
BBC
Mapa Bliskog istoka, gde su crvenom bojom naznačeni gradovi i oblasti koje je Iran gađao
BBC
Napadi Irana na zemlje u Persijskom zalivu
šta sve gađaju iran i hezbolah
BBC

(BBC News, 03.11.2026)

