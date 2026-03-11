Izmešta se ovo stajalište u Beogradu. Izmene traju sve do aprila, evo kako će saobraćati gradski prevoz

Faza 4 traje od 11.03. do 13.03.2026. i podrazumeva zauzeće desne trake ka centru grada kod raskrsnice sa Dobrovoljačkom ulicom Faza 3 traje od 14.03. do 02.04.2026. i uključuje zauzeće desne trake ka Zemunu od raskrsnice sa Nade Dimić do Dobrovoljačke Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže sa priključcima u ulicama Cara Dušana i Nade Dimić, GO Zemun, po fazama, u periodu od 11. 03. do 02. 04. 2026. godine doći će do privremenog