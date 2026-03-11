Izmešta se ovo stajalište u Beogradu. Izmene traju sve do aprila, evo kako će saobraćati gradski prevoz

Blic pre 4 sati
Izmešta se ovo stajalište u Beogradu. Izmene traju sve do aprila, evo kako će saobraćati gradski prevoz
Faza 4 traje od 11.03. do 13.03.2026. i podrazumeva zauzeće desne trake ka centru grada kod raskrsnice sa Dobrovoljačkom ulicom Faza 3 traje od 14.03. do 02.04.2026. i uključuje zauzeće desne trake ka Zemunu od raskrsnice sa Nade Dimić do Dobrovoljačke Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže sa priključcima u ulicama Cara Dušana i Nade Dimić, GO Zemun, po fazama, u periodu od 11. 03. do 02. 04. 2026. godine doći će do privremenog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Izmešta se jedno stajalište u Beogradu! Radovi se obavljaju u više faza, evo do kada traju: promene u gradskom prevozu

Izmešta se jedno stajalište u Beogradu! Radovi se obavljaju u više faza, evo do kada traju: promene u gradskom prevozu

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zemun

Beograd, najnovije vesti »

Izmešta se jedno stajalište u Beogradu! Radovi se obavljaju u više faza, evo do kada traju: promene u gradskom prevozu

Izmešta se jedno stajalište u Beogradu! Radovi se obavljaju u više faza, evo do kada traju: promene u gradskom prevozu

Kurir pre 1 sat
Izmešta se ovo stajalište u Beogradu. Izmene traju sve do aprila, evo kako će saobraćati gradski prevoz

Izmešta se ovo stajalište u Beogradu. Izmene traju sve do aprila, evo kako će saobraćati gradski prevoz

Blic pre 4 sati
(Foto) Umro protojerej-stavrofor Mileta Matović: Telo se večeras unosi u hram u Ugrinovcima

(Foto) Umro protojerej-stavrofor Mileta Matović: Telo se večeras unosi u hram u Ugrinovcima

Blic pre 5 sati
Sat na Trgu republike pokvarila Gradska čistoća kad ga je oprala šmrkom – popravku plaćamo sami

Sat na Trgu republike pokvarila Gradska čistoća kad ga je oprala šmrkom – popravku plaćamo sami

Nova ekonomija pre 1 dan
Novi obrt u priči o beogradskom satu: Pokvario se zbog pranja, a sad treba i da se plati šteta

Novi obrt u priči o beogradskom satu: Pokvario se zbog pranja, a sad treba i da se plati šteta

N1 Info pre 4 sati