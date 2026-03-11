Ormarići su vam uvek ulepljeni i masni, a ostatak kuhinje besprekorno čist - ovaj jednostavan trik uklanja masnoću bez jake hemije

Masnoća se postepeno taloži na kuhinjskim ormarićima zbog pare i ulja tokom kuvanja.

Kombinacija prašine i masnoće stvara tvrdokorne naslage koje je teško ukloniti običnim brisanjem. Sigurno vam se desilo da kuhinju detaljno očistite, a kada pređete prstima preko vrata ormarića osetite lepljiv sloj masnoće. Taj tanak, žućkasti film nastaje postepeno – dok kuvamo, pržimo ili dinstamo, para i sitne kapljice ulja talože se na površinama. Vremenom se ta masnoća pomeša sa prašinom i stvara tvrdokorne naslage koje nije lako ukloniti običnim brisanjem.