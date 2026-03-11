(Video) Požar u Bačkom Petrovcu: Ogromna vatra progutala porodičnu kuću

Na teren su izašli vatrogasci iz Bačkog Petrovca U pomoć je pristiglo i vozilo iz Novog Sada Večeras oko 20 časova došlo je do požara kuće u Kulpinu u Nušićevoj ulici , a izgorela je kompletna krovna konstrukcija od oko 70 kvadrata. Na licu mesta bili su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bački Petrovac. U pomoć je stiglo i jedno vozilo iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad. Povređenih u požaru nema, materijalna šteta je velika.