Jedna od najvećih državnih isplata za umetničko delo: Karavađo za 30 miliona evra (FOTO)

Danas pre 24 minuta  |  Beta
– Italija je za 30 miliona evra kupila portret koji je naslikao barokni slikar Karavađo, što je jedna od najvećih državnih isplata ikad za jedno umetničko delo, saopštilo je danas Ministarstvo kulture Italije.

Reč je o portretu, naslikanom oko 1589. i pripisan Karavađu 1963. godine, Mafea Barberinija, plemića, koji je kasnije postao papa Urban VIII. Sliku je italijanska država kupila iz privatne kolekcije posle godinu dana pregovora i sada će ući u stalnu kolekciju rimske Palate Barberini. „Ovo je rad izuzetnog značaja“, rekao je ministar kulture Alesandro Đuli u saopštenju i ukazao da je slika urađena na prekretnici Karavađovog savremenog ponovnog oktrivanja i da se
