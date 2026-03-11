Liga šampiona: Bajern već u četvrtfinalu, Atletiko blizu, Barselonine muke (VIDEO)

Danas pre 24 minuta  |  V. R.
Liga šampiona: Bajern već u četvrtfinalu, Atletiko blizu, Barselonine muke (VIDEO)

U Ligi šampiona se igraju prve utakmice osmine finala.

U prvom meču dana je Galatasaraj savladao Liverpul kod kuće rezultatom 1:0. Prava goleada je viđena u duelima u Bergamu i Madridu, gde su fudbaleri Bajerna ubedljivo savladali na gostovanju ekipu Atalante (6:1), dok je Atletiko Madrid kod kuće nadigrao Totenhem (5:2). Na taj način će revanš u Minhenu faktički biti puka formalnost, dok je Atletiko napravio ogroman korak ka četvrtfinalu takmičenja. Bavarci su već na poluvremenu imali tri gola prednosti protiv
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Liverpulu preti eliminacija iz Lige šampiona: Galatasaraj slavio protiv prvaka Engleske (VIDEO)

Liverpulu preti eliminacija iz Lige šampiona: Galatasaraj slavio protiv prvaka Engleske (VIDEO)

Danas pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLiverpulBarselonaLiga ŠampionaAtletiko MadridMadridTotenhemMinhenNemačkaBajernGalatasaraj

Sport, najnovije vesti »

Liga šampiona: Bajern već u četvrtfinalu, Atletiko blizu, Barselonine muke (VIDEO)

Liga šampiona: Bajern već u četvrtfinalu, Atletiko blizu, Barselonine muke (VIDEO)

Danas pre 24 minuta
Liverpulu preti eliminacija iz Lige šampiona: Galatasaraj slavio protiv prvaka Engleske (VIDEO)

Liverpulu preti eliminacija iz Lige šampiona: Galatasaraj slavio protiv prvaka Engleske (VIDEO)

Danas pre 24 minuta
NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

Danas pre 24 minuta
Duško Ivanović o Partizanu: „To je sada potpuno drugačiji tim“

Duško Ivanović o Partizanu: „To je sada potpuno drugačiji tim“

Danas pre 24 minuta
Šef Mercedesa: "Vratili smo se u vrh, osećaj da je pred vama sezona u kojoj možete da se borite za titulu, nismo imali već…

Šef Mercedesa: "Vratili smo se u vrh, osećaj da je pred vama sezona u kojoj možete da se borite za titulu, nismo imali već dugo"

Sportske.net pre 23 minuta