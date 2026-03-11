Hrvat oborio negativan rekord: Igor Tudor boldovanim slovima upisan u istoriju

Kurir pre 21 minuta
Fudbaleri Totenhema doživeli su pravu katastrofu na gostovanju Atletiku u Madridu u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Madriđani su rezultatom 5:2 savladali premijerligaša i naneli mu jedan od najtežih poraza u istoriji. Totenhem je, računajući sva takmičenja, prvi put u istoriji doživeo šest uzastopnih poraza. No, crno veče za londonske "Pevce" obeležio je i trener Igor Tudor. Hrvatski stručnjak će crnim boldovanim slovima biti upisan u istoriju kluba kao prvi trener koji je na prve četiri utakmice doživeo četiri poraza. Postoje mišljenja da je poraz u Madridu bio poslednji koji
