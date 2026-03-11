Atletiko pobedio Totenhem, Bajern savladao Atalantu, remi Njukasla i Barselone

Sutra će biti odigrani preostali prvi mečevi osmine finala a revanš mečevi biće odigrani 18. marta

MADRID – Fudbaleri Atletika pobedili su večeras u Madridu ekipu Totenhema rezultatom 5:2 (4:1) u prvom meču osmine finala Lige šampiona. Golove za Atletiko postigli su Markos Ljorente u 6, Antoan Grizman u 14, Hulijan Alvarez u 15. i 55. i Robin Le Norman u 22. minutu. Strelci za Totenhem bili su Pedro Poro u 26. i Dominik Solanke u 76. minutu. Fudbaleri Bajerna savladali su u Bergamu ekipu Atalante rezultatom 6:1 (3:0) u prvom duelu osmine finala Lige šampiona.