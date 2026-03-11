Rat u Ormuskom moreuzu, šta je sa novim vrhovnim vođom Irana

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Iranu da će se suočiti sa „vatrom, smrću i ognjem“ ako na bilo koji način pokuša da poremeti plovidbu kroz Ormuski moreuz, jedan od najznačajnijih za prevoz nafte.

Dan posle upozorenja, Amerikanci tvrde da su potopili 16 iranskih brodova koji su postavljali mine u moreuzu u nameri da spreče plovidbu ovim putem. Centralna komanda SAD je objavila snimke, kako kažu, nekoliko iranskih ratnih brodova uništenih u američkim napadima. Načelnik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga, general Den Kejn, rekao je ranije novinarima da je uništavanje iranske mornarice jedan od tri ključna cilja operacije „Epski bes“. U međuvremenu