UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Eksplozije potresaju Teheran, novi ajatolah ranjen još 28. februara? (FOTO, VIDEO)

Danas pre 46 minuta  |  Spoljna Danas
UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Eksplozije potresaju Teheran, novi ajatolah ranjen još 28. februara? (FOTO, VIDEO)

Dvanaesti je dan od kako su SAD i Izrael pokrenule rat protiv Irana.

Eksplozije potresaju Tehran dok Iran tvrdi da su američke i izraelske snage bombardovale gotovo 10.000 civilnih objekata u zemlji i ubile više od 1.300 civila otkako je rat počeo. Izraelske snage bombardovale su zgradu u centralnom Bejrutu, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta. Savet bezbednosti UN-a danas odlučuje o rezoluciji koju je predložio Bahrein, a kojom se osuđuju iranski napadi na niz arapskih zemalja u regionu, prenosi Al Jazeer. Nacrtom
Zemlje Perijskog zaliva osudile iranske napade i pozvale Savet bezbednosti na akciju

RTV pre 46 minuta
BLOG UŽIVO Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana, oglasio se Tramp: "Rat uskoro gotov, skoro da nema više…

Nova pre 45 minuta
Eskalacija ne jenjava: Izrael gađao Bejrut - žestoko i u Kataru i Iraku

Pravda pre 45 minuta
Otkriveno kakve su povrede novog ajatolaha: Modžtaba Hamnei ranjen tokom napada, ovo su detalji

Blic pre 36 minuta
Američka vojska pozvala civile da se udalje od iranskih luka u Ormuskom moreuzu

NIN pre 26 minuta
Nikad opasnija pretnja irana komšijama! "Ako nam Amerika napadne pristaništa, gađaćemo vam sve luke u regionu!"

Kurir pre 21 minuta
Zemlje Perijskog zaliva osudile iranske napade: Traže akciju Saveta bezbednosti UN

Večernje novosti pre 21 minuta
CNN: Rusija daje Iranu savete kako da koristi dronove na osnovu iskustva iz Ukrajine

Danas pre 41 minuta
Američka agencija AP: Tramp stalno govori Amerikancima da pobeđuje u Iranu, ali nije jasan kako rat završava

Danas pre 41 minuta
Njujork tajms: Preliminarni rezultati američke vojne istrage pokazuju da su SAD odgovorne za napad na iransku školu

Danas pre 16 minuta
Ranjen novi ajatolah, Iran preti odmazdom: Gađani brodovi u Ormuskom moreuzu, Teheran napada američke vojne baze

NIN pre 11 minuta
BLOG UŽIVO: Izrael gađao stambenu zgradu u Bejrutu, tri teretna broda pogođena u Ormuskom moreuzu, Teheran poziva region da…

Insajder pre 10 minuta