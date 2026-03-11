UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Eksplozije potresaju Teheran, novi ajatolah ranjen još 28. februara? (FOTO, VIDEO)

Dvanaesti je dan od kako su SAD i Izrael pokrenule rat protiv Irana.

Eksplozije potresaju Tehran dok Iran tvrdi da su američke i izraelske snage bombardovale gotovo 10.000 civilnih objekata u zemlji i ubile više od 1.300 civila otkako je rat počeo. Izraelske snage bombardovale su zgradu u centralnom Bejrutu, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta. Savet bezbednosti UN-a danas odlučuje o rezoluciji koju je predložio Bahrein, a kojom se osuđuju iranski napadi na niz arapskih zemalja u regionu, prenosi Al Jazeer. Nacrtom