Nova diplomatska kriza: Iran napao odluku Saveta bezbednosti UN

B92 pre 22 minuta
Nova diplomatska kriza: Iran napao odluku Saveta bezbednosti UN

Iran je osudio rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se od Teherana traži da obustavi napade na zemlje Persijskog zaliva, tvrdeći da ona "iskrivljuje činjenice" i ignoriše uzroke krize.

Stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir Saed Iravani kritikovao je danas rezoluciju koju je je usvojio Savet bezbednosti, a kojom se zahteva da Teheran obustavi napade na zemlje Zaliva. "Ova odluka je jasna nepravda prema mojoj zemlji, koja je glavna žrtva jasnog i nedvosmislenog čina agresije", rekao je Iravani. On je dodao da "odluka iskrivljuje činjenice na terenu i ignoriše osnovne uzroke trenutne krize", prenosi Al Džazira. "Napad na nas je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana, FBI upozorava da bi Iran mogao da napadne Kaliforniju

BLOG UŽIVO Otkriveno u kakvom je stanju novi vrhovni vođa Irana, FBI upozorava da bi Iran mogao da napadne Kaliforniju

Nova pre 21 minuta
Rezolucija o Iranu ignoriše agresiju Amerike i Izraela

Rezolucija o Iranu ignoriše agresiju Amerike i Izraela

Politika pre 17 minuta
Iravani: Rezolucija UN je očigledna nepravda prema Iranu

Iravani: Rezolucija UN je očigledna nepravda prema Iranu

Politika pre 17 minuta
SAD su dva puta nokautirale iransko rukovodstvo

SAD su dva puta nokautirale iransko rukovodstvo

Politika pre 21 minuta
"Gađaćemo sve luke u regionu" Iran preti: Proterajte američke snage sa svoje teritorije

"Gađaćemo sve luke u regionu" Iran preti: Proterajte američke snage sa svoje teritorije

Večernje novosti pre 7 minuta
(BLOG) Iranski predsednik postavio uslove za okončanje rata, Izrael započeo napade na Bejrut

(BLOG) Iranski predsednik postavio uslove za okončanje rata, Izrael započeo napade na Bejrut

N1 Info pre 1 sat
UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Bejrut na udaru izraelskih snaga, Iran postavio uslove za okončanje rata (FOTO, VIDEO)

UŽIVO Rat na Bliskom istoku: Bejrut na udaru izraelskih snaga, Iran postavio uslove za okončanje rata (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiTeheran

Svet, najnovije vesti »

I ruski portal piše o „moćnom srpskom oružju“: „MiG-29 prvi lovac u Evropi opremljen hipersoničnim naoružanjem“

I ruski portal piše o „moćnom srpskom oružju“: „MiG-29 prvi lovac u Evropi opremljen hipersoničnim naoružanjem“

Danas pre 17 minuta
Norveška policija privela trojicu osumnjičenih za napad na ambasadu SAD

Norveška policija privela trojicu osumnjičenih za napad na ambasadu SAD

Danas pre 22 minuta
Američka vojska i naoružanje stižu u srpski komšiluk! Parlament prelomio, oglasio se i predsednik: Ovo je drastična promena na…

Američka vojska i naoružanje stižu u srpski komšiluk! Parlament prelomio, oglasio se i predsednik: Ovo je drastična promena na Balkanu!

Blic pre 7 minuta
(Video) "Ukrajinci prete mojoj porodici! Sve ima svoju granicu" Orban objavio snimak razgovora u kom upozorava ćerku: "Pazi na…

(Video) "Ukrajinci prete mojoj porodici! Sve ima svoju granicu" Orban objavio snimak razgovora u kom upozorava ćerku: "Pazi na Alizu, molim te"

Blic pre 22 minuta
Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete

Militari voč: Vojska Srbije prva u Evropi nabavila hipersonične balističke rakete

Danas pre 7 minuta