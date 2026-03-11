Nova diplomatska kriza: Iran napao odluku Saveta bezbednosti UN
B92 pre 22 minuta
Iran je osudio rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se od Teherana traži da obustavi napade na zemlje Persijskog zaliva, tvrdeći da ona "iskrivljuje činjenice" i ignoriše uzroke krize.
Stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir Saed Iravani kritikovao je danas rezoluciju koju je je usvojio Savet bezbednosti, a kojom se zahteva da Teheran obustavi napade na zemlje Zaliva. "Ova odluka je jasna nepravda prema mojoj zemlji, koja je glavna žrtva jasnog i nedvosmislenog čina agresije", rekao je Iravani. On je dodao da "odluka iskrivljuje činjenice na terenu i ignoriše osnovne uzroke trenutne krize", prenosi Al Džazira. "Napad na nas je