Nova diplomatska kriza: Iran napao odluku Saveta bezbednosti UN

Iran je osudio rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se od Teherana traži da obustavi napade na zemlje Persijskog zaliva, tvrdeći da ona "iskrivljuje činjenice" i ignoriše uzroke krize.

Stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir Saed Iravani kritikovao je danas rezoluciju koju je je usvojio Savet bezbednosti, a kojom se zahteva da Teheran obustavi napade na zemlje Zaliva. "Ova odluka je jasna nepravda prema mojoj zemlji, koja je glavna žrtva jasnog i nedvosmislenog čina agresije", rekao je Iravani. On je dodao da "odluka iskrivljuje činjenice na terenu i ignoriše osnovne uzroke trenutne krize", prenosi Al Džazira. "Napad na nas je